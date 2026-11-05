Ижевский митрополит Викторин назвал «братоубийственную войну на Украине» смутой
Это произошло во время крестного хода 4 ноября
Крестный ход прошел в Ижевске в День народного единства. Верующие прошлись от Михаило-Архангельского собора до Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии. Митрополит Викторин на торжественном митинге 4 ноября заявил о «непростых временах и братоубийственной войне на Украине».
«Нам страшиться надо врага внутреннего — это наше сознание, это смута наша. И доказательство тому — сегодняшний день: 1612 год — смута, и мы знаем, смута в головах и в сердцах была в 1917 году, и 91-й год — смута. И сейчас эта смута — смута на Украине. И надеемся, что силой Божьей и молитвой Пресвятой Владычицы нашей Богородицы мы эту смуту одолеем»,— сказал Владыка.
Крестный ход завершился на Центральной площади Ижевска и охватил, по данным РПЦ, тысячи верующих.