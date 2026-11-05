«Нужно видеть масштаб проблемы»
Эксперт Алексей Гузеев — об инициативе оформлять договоры ипотеки между физлицами у нотариусов
Госдума в первом чтении приняла поправки в закон о госрегистрации недвижимости, согласно которым договоры ипотеки жилья и долей в нем, заключенные между физическими лицами, нужно будет удостоверять у нотариусов. Обосновывается такая инициатива соображениями защиты граждан, которые, оформляя заем под залог своей квартиры (ипотеку), могут не понимать последствий. Вместе с тем из текущей редакции документа следует, что под эту норму может попасть большой пласт достаточно распространенных сделок, не связанных с криминальными сценариями, но в результате которых ипотека может возникать в силу закона. Как считает руководитель юридического департамента риелторского агентства «Каян» (Краснодар) Алексей Гузеев, при сделках с недвижимостью, вероятно, станет меньше нарушений, но стоимость сделки увеличится.
«Первое, что приходит на ум, это купля-продажа с рассрочкой платежа, когда до полного расчета ипотека возникает в силу закона. По моим оценкам, на рынке недвижимости таких сделок около 20%. Если закон в итоге получит такие очертания, тогда большой объем сделок придется проводить через нотариусов.
Возможно, будет меньше нарушений. Но это потянет за собой и увеличение стоимости сделки. Кроме самого договора ипотеки, нотариус будет еще заверять копии документов. Все это — расходы. Кроме того, нотариусов не так много, как юристов, которые оформляют сделки, поэтому к нотариусам могут возникнуть очереди. Это минусы.
Чтобы понимать, есть ли плюсы, нужно видеть масштаб проблемы, с которой борются законодатели: насколько много фактов, когда люди, оформляющие займы под залог недвижимости, не осознают последствий таких сделок. Но такой статистики нет. Если по факту можно будет минимизировать процент обманутых людей, наверное, это плюс».