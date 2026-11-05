«Нужно видеть масштаб проблемы»

Возможно, будет меньше нарушений. Но это потянет за собой и увеличение стоимости сделки. Кроме самого договора ипотеки, нотариус будет еще заверять копии документов. Все это — расходы. Кроме того, нотариусов не так много, как юристов, которые оформляют сделки, поэтому к нотариусам могут возникнуть очереди. Это минусы.