В Красноармейском округе в ДТП погиб 16-летний водитель

По предварительным данным, вечером 4 ноября 29-летний водитель Great Wall двигался по дороге Миасское — Шадринск. Во время разрешенного обгона он не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 16-летнего юноши без прав. После столкновения машина загорелась. В результате ДТП подросток погиб на месте, водителя первого автомобиля и его 25-летнюю пассажирку доставили в больницу.