Эксперты ЭИСИ обсудили особый путь российского единства

Однако исконно российская модель, разъяснил ученый, строилась на иных принципах, восходящих к христианской идее Троицы: «нераздельность и неделимость». При этом все заграничные подходы, по его оценке, дали сбой: и французский, где на этничности ставится крест в пользу идеи гражданской нации; и немецкий, формировавшийся еще в эпоху феодальной раздробленности, где ставка делалась на единение вокруг общей культуры. И даже американский «плавильный котел», где все народы «переплавляются» на новых началах, сегодня перестает работать, заключил господин Багдасарян.