Эксперты ЭИСИ обсудили особый путь российского единства
Российское единство не подразумевает договорной основы, когда установленный однажды консенсус можно пересмотреть или усовершенствовать. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), приуроченного ко Дню народного единства. Не последнюю роль в солидаризации россиян, как заключили теоретики политической мысли, играет ощущение внешней угрозы, усиливающей стремление народа к суверенности.
Факт возвращения России к суверенитету даже на уровне базовых категорий констатировал на круглом столе 3 ноября профессор кафедры госполитики МГУ им. М. В. Ломоносова Вардан Багдасарян. По его словам, каждая цивилизация вырабатывает собственное понимание «сути единства» и какое-то время в России пытались внедрить представление о том, что единство — это сделка, договор, который можно пересмотреть и усовершенствовать: «Советский Союз распадался, когда возникла идея: давайте-ка перезаключим договор».
Однако исконно российская модель, разъяснил ученый, строилась на иных принципах, восходящих к христианской идее Троицы: «нераздельность и неделимость». При этом все заграничные подходы, по его оценке, дали сбой: и французский, где на этничности ставится крест в пользу идеи гражданской нации; и немецкий, формировавшийся еще в эпоху феодальной раздробленности, где ставка делалась на единение вокруг общей культуры. И даже американский «плавильный котел», где все народы «переплавляются» на новых началах, сегодня перестает работать, заключил господин Багдасарян.