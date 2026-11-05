На Ставрополье, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии объявили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности введен в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Об этом сообщили главы регионов Владимир Владимиров, Казбек Коков и Сергей Меняйло.
Жителей Ставрополья призвали следить за официальными сообщениями и при необходимости обращаться по единому номеру экстренных служб 112. МЧС края рекомендовало укрываться в помещениях с несущими стенами или комнатах без окон. Также ведомство предупредило о возможных ограничениях мобильного интернета и перебоях с приемом цифрового эфирного телевидения.
В Кабардино-Балкарии жителей и гостей республики попросили не приближаться к упавшим беспилотникам и их обломкам, не трогать их и не пытаться воздействовать на них. Об обнаружении таких объектов необходимо сообщать экстренным службам, предварительно отойдя на безопасное расстояние. Власти также призвали не снимать работу систем ПВО и не публиковать подобные кадры в интернете.
В Северной Осетии, по сообщению главы республики Сергея Меняйло, возможно замедление работы мобильной связи и интернета. Он призвал жителей сохранять спокойствие и ориентироваться на официальную информацию.