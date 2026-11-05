На Ставрополье, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии объявили беспилотную опасность

В Кабардино-Балкарии жителей и гостей республики попросили не приближаться к упавшим беспилотникам и их обломкам, не трогать их и не пытаться воздействовать на них. Об обнаружении таких объектов необходимо сообщать экстренным службам, предварительно отойдя на безопасное расстояние. Власти также призвали не снимать работу систем ПВО и не публиковать подобные кадры в интернете.