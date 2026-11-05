Рейс Пермь – Тбилиси исчез из расписания Большого Савино
В расписании аэропорта Большое Савино больше не значится рейс из Перми в Тбилиси. Также из расписания исчезли сведения о полетах в грузинский город Батуми — после завершения в конце октября полетной программы.
Выполнять рейс с января по 26 марта 2027 года планировала авиакомпания Red Wings. Полеты были анонсированы в октябре, но продажа билетов так и не началась. В пресс-службе авиакомпании на запрос «Ъ-Прикамье» не ответили.
Напомним, прямое авиасообщение с Грузией было прервано в 2019 году после начала антироссийских демонстраций в Грузии. Тогда рейсы выполняла авиакомпания «Победа». Полеты осуществлялись в Батуми и Тбилиси. Летом этого года после семилетнего перерыва возобновились полеты из Перми в Батуми. Авиакомпания Red Wings осуществляет полеты два раза в неделю на самолете Superjet. Полетная программа в Батуми рассчитана до 23 октября этого года. По данным минтранса, средняя загруженность рейсов — 87%.