Рейс Пермь – Тбилиси исчез из расписания Большого Савино

Напомним, прямое авиасообщение с Грузией было прервано в 2019 году после начала антироссийских демонстраций в Грузии. Тогда рейсы выполняла авиакомпания «Победа». Полеты осуществлялись в Батуми и Тбилиси. Летом этого года после семилетнего перерыва возобновились полеты из Перми в Батуми. Авиакомпания Red Wings осуществляет полеты два раза в неделю на самолете Superjet. Полетная программа в Батуми рассчитана до 23 октября этого года. По данным минтранса, средняя загруженность рейсов — 87%.