Бизнес-омбудсмен Александр Шохин рассказал о задачах на новом посту
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей и глава РСПП Александр Шохин в интервью “Ъ” рассказал о сложностях диалога бизнеса и власти, об отношении к новым налогам, к практике перераспределения активов и к кадровым перестановкам в правительстве.
— Должность уполномоченного была вакантна четыре года, и все это время бизнес как-то обходился без нее. Не значит ли это, что институт бизнес-омбудсмена не особо нужен?
— На самом деле она была вакантна три года — долго перебирали варианты, кого назначить. Видимо, Борис Юрьевич Титов настолько затмил своей фигурой всех остальных кандидатов, что никак не могли найти достойного, сопоставимого с ним человека.
А если говорить серьезно, то в законе об уполномоченных написано, что их назначают с учетом позиции делового сообщества. Так вот: это самое деловое сообщество, которое лет двадцать традиционно составляют РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия» и «Опора России», никак не могло согласовать свою позицию. Хотя бы одна организация выступала против предложенной кандидатуры. В итоге администрация президента в лице Максима Станиславовича Орешкина (замглавы администрации.— “Ъ”) пришла к выводу, что институт уполномоченного надо модернизировать. И вот первые два года искали кандидата, а последний — посвятили модернизации.
Базовая идея — переложить функции уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей с уровня государственного чиновника на уровень государственно-частного партнерства, то есть назначить уполномоченным лицо, не являющееся чиновником, а функции его аппарата передать некоммерческой структуре, учредителями которой являются Российская Федерация, с одной стороны, и ведущие бизнес-объединения — с другой. Чтобы не создавать эту структуру с нуля, было решено возложить ее функции на существующую некоммерческую организацию под названием АНО «Платформа по работе с обращениями предпринимателей». Она создана в 2019 году по указанию президента, чтобы в цифровом формате работать с жалобами предпринимателей на чрезмерное давление со стороны силовых структур.
Одновременно существовал и аппарат уполномоченного, и в некотором смысле возникала если не путаница, то два параллельных трека обращений от предпринимателей: в аппарат уполномоченного и на платформу по работе с обращениями. Поэтому решили эти две структуры слить. И поскольку платформа функционировала все эти годы, нельзя сказать, что была пауза в защите прав бизнеса.