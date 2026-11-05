Бизнес-омбудсмен Александр Шохин рассказал о задачах на новом посту

Базовая идея — переложить функции уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей с уровня государственного чиновника на уровень государственно-частного партнерства, то есть назначить уполномоченным лицо, не являющееся чиновником, а функции его аппарата передать некоммерческой структуре, учредителями которой являются Российская Федерация, с одной стороны, и ведущие бизнес-объединения — с другой. Чтобы не создавать эту структуру с нуля, было решено возложить ее функции на существующую некоммерческую организацию под названием АНО «Платформа по работе с обращениями предпринимателей». Она создана в 2019 году по указанию президента, чтобы в цифровом формате работать с жалобами предпринимателей на чрезмерное давление со стороны силовых структур.