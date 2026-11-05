Как чиновники, депутаты и эксперты оценили предложенные изменения в ПДД
Проект масштабных изменений в ПДД Минтранс опубликовал 3 ноября, “Ъ” сообщил о документе перед публикацией. Курьерам запретят ездить по тротуарам, нельзя будет кататься на электросамокате вдвоем, вводятся специальные парковочные места для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Подросткам младше 16 лет будет запрещено выезжать на дороги общего пользования за рулем СИМ. Электросамокаты и электровелосипеды с двигателями от 250 ватт будут считаться мопедами, для управления ими потребуются права.
Документ вызвал широкий общественный резонанс и уже несколько дней активно обсуждается. Безоговорочно поддержали поправки столичные власти. Операторы кикшеринга обратили внимание на то, что многие нормы уже применяются в сервисах проката, в том числе ограничение скорости в 25 км/ч. В Whoosh напомнили, что возрастной ценз в кикшеринге жестче, чем предлагает Минтранс: СИМ в аренду можно взять с 18 лет. В «Яндексе» отметили, что запрет кататься вдвоем закреплен в оферте сервиса. «Поправки позволят в дальнейшем вывести из серой зоны регулирования частные СИМ, которые по мощности приравниваются к мопедам,— говорят в "МТС-Юрент".— Некоторые модели личных самокатов могут развивать скорость до 100 км/ч».
Опрошенные “Ъ” эксперты проектируемые нормы восприняли скептически. Курьеры, скорее всего, с легкостью обойдут новые запреты, а предложенный Минтрансом запрет подросткам кататься во дворах и парках выглядит чрезмерным. Министерству предстоит проанализировать все предложения и определить дальнейшую судьбу правил.