Как чиновники, депутаты и эксперты оценили предложенные изменения в ПДД

Документ вызвал широкий общественный резонанс и уже несколько дней активно обсуждается. Безоговорочно поддержали поправки столичные власти. Операторы кикшеринга обратили внимание на то, что многие нормы уже применяются в сервисах проката, в том числе ограничение скорости в 25 км/ч. В Whoosh напомнили, что возрастной ценз в кикшеринге жестче, чем предлагает Минтранс: СИМ в аренду можно взять с 18 лет. В «Яндексе» отметили, что запрет кататься вдвоем закреплен в оферте сервиса. «Поправки позволят в дальнейшем вывести из серой зоны регулирования частные СИМ, которые по мощности приравниваются к мопедам,— говорят в "МТС-Юрент".— Некоторые модели личных самокатов могут развивать скорость до 100 км/ч».