Продажи новых машин за октябрь увеличились на 8,2%

В тройку самых популярных моделей в октябре вошли Lada Granta, Haval Jolion и Tenet T7. Лучший рост продаж на низкой базе показала Lada Iskra, серийное производство которой было запущено в сентябре 2025 года на предприятии «Автозавод Санкт-Петербург» (бывшая площадка Nissan). За октябрь было реализовано 3,56 тыс. машин Lada Iskra — в 5,6 раза больше, чем месяцем ранее. Наибольшее падение продаж в модельном рейтинге — у Haval M6: более чем в 2 раза, до 2,96 тыс. штук.