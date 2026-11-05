Продажи новых машин за октябрь увеличились на 8,2%
Продажи новых легковых автомобилей в октябре увеличились на 8,2% относительно сентября, до 132,9 тыс. штук, подсчитали в «Автостате», исходя из данных ППК и собственной сегментации. Это лучший результат с начала 2026 года. Относительно октября 2025 года, когда на авторынке наблюдался ажиотажный спрос, вызванный ожиданием повышения утилизационного сбора, продажи снизились на 19,8%.
Лидерство на российском рынке в октябре сохраняет Lada с результатом 29,69 тыс. новых машин, на 10,7% меньше, чем годом ранее. У занимающего второе место китайского бренда Haval продажи снизились на 35,4%, до 16,86 тыс. штук, у находящегося на третьей строчке российского Tenet — выросли на 77,1%, до 15,28 тыс. штук.
Как уточняют в «Автостате», пять из десяти брендов, попавших в десятку лидеров рынка, показали в октябре снижение продаж. Сильнее всего потеряли Geely и Belgee, продажи которых упали на 44,6% и 41,2%, до 7,89 тыс. и 6,34 тыс. машин соответственно. Наименьшее падение показала японская Toyota — на 5%, до 3,95 тыс. штук. Наибольший рост — у японской Mazda, продажи которой увеличились в 2,5 раза, до 2,71 тыс. автомобилей.
В тройку самых популярных моделей в октябре вошли Lada Granta, Haval Jolion и Tenet T7. Лучший рост продаж на низкой базе показала Lada Iskra, серийное производство которой было запущено в сентябре 2025 года на предприятии «Автозавод Санкт-Петербург» (бывшая площадка Nissan). За октябрь было реализовано 3,56 тыс. машин Lada Iskra — в 5,6 раза больше, чем месяцем ранее. Наибольшее падение продаж в модельном рейтинге — у Haval M6: более чем в 2 раза, до 2,96 тыс. штук.