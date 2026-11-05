Оптовая стоимость атлантической сельди за год подорожала на 40,7%
Средняя оптовая стоимость атлантической сельди в северо-западной части страны на 2 ноября 2026 года составила 190 руб. за 1 кг, следует из мониторинга ФГУП «Нацрыбресурс». Год к году значение выросло на 40,7%, с начала года — на 37,7%. Выраженное увеличение цен, согласно мониторингу, началось с сентября 2026 года, до этого они были стабильны. Стоимость продукции формируется под влиянием комплекса рыночных факторов: сезонность, объем предложения, затраты на добычу, переработку, спрос и т. д., пояснили “Ъ” в Росрыболовстве.
Согласно материалам Рыбного союза, на 1 ноября 2026 года в Западном бассейне добыто 16,3 тыс. тонн сельди. За год значение сократилось на 19,3%. На промысел влияет внешнеполитическая обстановка, объясняют в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота. Часть российского флота из-за санкций не ведет добычу атлантической сельди в рыбопромысловых зонах североатлантических стран, а оставшиеся суда ограничены в выгрузке продукции и снабжении в районах вылова. На это накладывается рост издержек рыбаков на оплату труда, строительство флота и береговой инфраструктуры.
Аналитики ФГУП «Нацрыбресурс» в своем мониторинге среди факторов роста цен на атлантическую сельдь на северо-западе выделяют конкуренцию между внутренними и экспортными поставками. Экспорт мороженой сельди в январе—сентябре 2026 года в годовом выражении увеличился на 19%, до 229 тыс. тонн, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе статистики иностранных таможенных служб. Основными направлениями поставок остаются Китай, Республика Корея, Япония и страны Африки — Нигерия, Того, Гана, Бенин, Камерун. Собеседники “Ъ” на рыбном рынке, впрочем, отмечают, что экспорт увеличивается в первую очередь за счет тихоокеанской сельди.