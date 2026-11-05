Оптовая стоимость атлантической сельди за год подорожала на 40,7%

Средняя оптовая стоимость атлантической сельди в северо-западной части страны на 2 ноября 2026 года составила 190 руб. за 1 кг, следует из мониторинга ФГУП «Нацрыбресурс». Год к году значение выросло на 40,7%, с начала года — на 37,7%. Выраженное увеличение цен, согласно мониторингу, началось с сентября 2026 года, до этого они были стабильны. Стоимость продукции формируется под влиянием комплекса рыночных факторов: сезонность, объем предложения, затраты на добычу, переработку, спрос и т. д., пояснили “Ъ” в Росрыболовстве.