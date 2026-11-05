«Голдекс» запустила пассивную франшизу на золотоматы

АО «Голдекс» представило пассивную франшизу автоматов по скупке драгоценных металлов, рассказали “Ъ” в компании. Франчайзи приобретает золотомат и передает его в аренду управляющей компании, которая подбирает локацию, управляет персоналом и организует продвижение. В «Голдексе» рассчитывают, что франшиза станет одним из инструментов расширения сети до 2,4 тыс. точек в течение пяти лет. При этом, как пояснили в компании, «в кластерном формате доход инвестора учитывается в граммах золота: по итогам расчетного периода его можно оставить в металле или конвертировать в рубли». Выкуп золота у населения финансирует АО «Голдекс Ритейл».