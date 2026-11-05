«Голдекс» запустила пассивную франшизу на золотоматы
АО «Голдекс» представило пассивную франшизу автоматов по скупке драгоценных металлов, рассказали “Ъ” в компании. Франчайзи приобретает золотомат и передает его в аренду управляющей компании, которая подбирает локацию, управляет персоналом и организует продвижение. В «Голдексе» рассчитывают, что франшиза станет одним из инструментов расширения сети до 2,4 тыс. точек в течение пяти лет. При этом, как пояснили в компании, «в кластерном формате доход инвестора учитывается в граммах золота: по итогам расчетного периода его можно оставить в металле или конвертировать в рубли». Выкуп золота у населения финансирует АО «Голдекс Ритейл».
«Голдекс» развивает сеть автоматизированной оценки и выкупа изделий из драгоценных металлов. Золотоматы определяют вес и пробу изделия и предлагают клиенту сумму выкупа. После согласия деньги перечисляются на банковскую карту. За девять месяцев 2026 года оборот скупки золотоматов «Голдекс» достиг 233 млн руб. против 61 млн руб. годом ранее. Весной «Голдекс» протестировал формат пассивной франшизы, запустив ЗПИФ комбинированного типа «Золотоматы-1». В него было привлечено 185,9 млн руб. средств квалифицированных инвесторов.
Пассивная франшиза доступна любым инвесторам. Средние вложения в открытие одной точки — 5,7 млн руб., включают все расходы до запуска, отмечают в «Голдекс». Паушальный взнос (единоразовая выплата владельцу бренда при заключении договора) отсутствует. По оценке компании, расчетный срок окупаемости составляет 24 месяца после открытия, прогнозируемая доходность — до 40% годовых. С седьмого месяца после открытия точки предусмотрена минимальная арендная выплата 100 тыс. руб. в месяц. Франчайзи получает большую из двух сумм — свою долю распределяемого дохода или минимальный платеж; эти выплаты не складываются. Средний показатель месячной прибыли по действующей сети составляет 170 тыс. руб.