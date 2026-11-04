Суд взыскал с волгоградского ассенизатора 3,4 млн рублей за слив ЖБО на почву
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции обязал волгоградского ассенизатора Дмитрия Сапаева выплатить почти 3,4 млн руб. за вред почве, нанесенный сливом жидких бытовых отходов в Краснослободске в апреле 2023 года. Информация об этом размещена на сайте суда.
По данным Росприроднадзора, отходами залили участок площадью 692 кв. м. В пробах почвы нашли превышение концентраций сульфат-ионов, кобальта, хрома, нефтепродуктов, цинка и фосфат-ионов.
Добровольно возмещать ущерб господин Сапаев не стал, и деньги взыскали через суд. Среднеахтубинский районный суд требования Росприроднадзора не поддержал, но апелляция это решение отменила. Кассационный суд оставил взыскание 3,4 млн руб. в силе.