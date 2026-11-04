Суд взыскал с волгоградского ассенизатора 3,4 млн рублей за слив ЖБО на почву

Добровольно возмещать ущерб господин Сапаев не стал, и деньги взыскали через суд. Среднеахтубинский районный суд требования Росприроднадзора не поддержал, но апелляция это решение отменила. Кассационный суд оставил взыскание 3,4 млн руб. в силе.