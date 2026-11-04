В День народного единства президент посетил православную художественную выставку

На выставке гости могли увидеть произведения, прошедшие конкурс: 524 работы, созданные 216 художниками в последнее десятилетие. «Екатерина Вторая на прогулке в Царском Селе» (Алексей Шанин). «Князь Потемкин представляет Черноморский флот Екатерине Второй» (Александр Щемелинский»). «Небесная заступница» (Василий Нестеренко). «Возвращение блудного сына» (нет, не Рембрандт, а Вячеслав Милюхин). «Исцеление расслабленного» (Анастасия Ермакова). «Строительство храма Воскресения Христова в Кубинке» (а, по этому случаю и уголовное дело ведь написано, а не только картина). А вот «Благовещение» работы Зураба Церетели, и никаких вопросов…