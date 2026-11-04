В День народного единства президент посетил православную художественную выставку
На выставке гости могли увидеть произведения, прошедшие конкурс: 524 работы, созданные 216 художниками в последнее десятилетие. «Екатерина Вторая на прогулке в Царском Селе» (Алексей Шанин). «Князь Потемкин представляет Черноморский флот Екатерине Второй» (Александр Щемелинский»). «Небесная заступница» (Василий Нестеренко). «Возвращение блудного сына» (нет, не Рембрандт, а Вячеслав Милюхин). «Исцеление расслабленного» (Анастасия Ермакова). «Строительство храма Воскресения Христова в Кубинке» (а, по этому случаю и уголовное дело ведь написано, а не только картина). А вот «Благовещение» работы Зураба Церетели, и никаких вопросов…
Одна картина, работы художника Олега Путнина (псевдоним? Не думаю), называлась коротко: «Мост». На ней был изображен Владимир Путин, идущий по Крымскому мосту в день его открытия. За ним движется человек, в котором нельзя не узнать (изображен уж очень доходчиво) Аркадия Ротенберга, с кепкой в руке...
Подробности — в репортаже специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова «Как у Христа за выставкой».