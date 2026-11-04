В Волгоградской области в пойме Иловли нашли разлив неизвестных химикатов

По данным пресс-службы, на участке заливных лугов, где аграрий ежегодно косит сено, появились сотрудники АО «Транснефть-Приволга» и техника, повредившая плодородный слой. От нефтеперекачивающей станции без ведома фермера проложили трубу, из которой на землю вытекала темная жидкость с резким химическим запахом. Заявитель снял это на видео, опасаясь, что после паводка загрязнение попадет в русло Иловли — левый приток Дона.