В Волгоградской области в пойме Иловли нашли разлив неизвестных химикатов
Экосовет уже готовит обращения в компетентные органы
Экологический совет при Волгоградской областной думе проверил загрязнение земель сельхозназначения в пойме реки Иловли. О нарушении природоохранного законодательства сообщил местный фермер.
По данным пресс-службы, на участке заливных лугов, где аграрий ежегодно косит сено, появились сотрудники АО «Транснефть-Приволга» и техника, повредившая плодородный слой. От нефтеперекачивающей станции без ведома фермера проложили трубу, из которой на землю вытекала темная жидкость с резким химическим запахом. Заявитель снял это на видео, опасаясь, что после паводка загрязнение попадет в русло Иловли — левый приток Дона.
Члены Экосовета вместе с инспектором облкомприроды зафиксировали излив неизвестной жидкости. На значительной площади участка видны подтопление и рыжеватый осадок. Пробы воды и почвы направили в аккредитованную лабораторию ФНЦ агроэкологии РАН. Глава района Владимир Никонов заявил, что в надзорные и природоохранные ведомства направят срочные телефонограммы. Экосовет готовит обращения в компетентные органы, включая Волгоградскую природоохранную прокуратуру, для оценки ущерба.
В октябре Экосовет уже выезжал в Ольховский район и фиксировал другие нарушения в деятельности ООО «Транснефть-ТСД» (АО «Транснефть-Приволга»), связанные с забором воды из Иловли.