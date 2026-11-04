Глава Карелии Артур Парфенчиков может уйти в отставку
О том, что Артур Парфенчиков может уйти в отставку, “Ъ” рассказали осведомленные источники, близкие к администрации президента. По их данным, глава Карелии сам хочет сменить работу. Не исключено, что отставка случится до конца года. При этом многое будет зависеть от позиции зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева — однокурсника господина Парфенчикова, а также помощника президента Николая Патрушева, который считается неформальным куратором республики, добавил один из собеседников “Ъ”.
По словам источника “Ъ” в полпредстве Северо-Западного федерального округа, Артур Парфенчиков видит себя на федеральном уровне: «Во внутренней политике у него не было особых промахов. Он попал в тренд — "Яблоко" в этом году сняли с выборов в законодательное собрание». При этом внимание Кремля привлекла «нерасторопность» губернатора в вопросе расквартирования войск, добавил собеседник: «После того как Финляндия вошла в НАТО, пришлось усиливать присутствие армии в республике. За создание гражданской инфраструктуры, например военных городков, отвечает правительство региона. И здесь есть отставание по намеченным срокам». Источник также предположил, что окончательное решение о продолжении карьеры господина Парфенчикова будет принято весной: «На пост губернатора очередь не стоит».