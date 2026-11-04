Глава Карелии Артур Парфенчиков может уйти в отставку

По словам источника “Ъ” в полпредстве Северо-Западного федерального округа, Артур Парфенчиков видит себя на федеральном уровне: «Во внутренней политике у него не было особых промахов. Он попал в тренд — "Яблоко" в этом году сняли с выборов в законодательное собрание». При этом внимание Кремля привлекла «нерасторопность» губернатора в вопросе расквартирования войск, добавил собеседник: «После того как Финляндия вошла в НАТО, пришлось усиливать присутствие армии в республике. За создание гражданской инфраструктуры, например военных городков, отвечает правительство региона. И здесь есть отставание по намеченным срокам». Источник также предположил, что окончательное решение о продолжении карьеры господина Парфенчикова будет принято весной: «На пост губернатора очередь не стоит».