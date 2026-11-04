Даниил Медведев потерпел поражение на старте «мастерса» в Париже

Призовой фонд турнира составляет €6,3 млн. В прошлом году победителем стал итальянец Янник Синнер, который не участвует в текущем розыгрыше из-за травмы колена. Из россиян чемпионами «мастерса» в Париже становились Марат Сафин (2000, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).