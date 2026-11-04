Сотрудница ЗАЭС и мирный житель погибли после атаки БПЛА

Два человека, в том числе сотрудница Запорожской АЭС, погибли от удара беспилотника вооруженных сил Украины по гражданскому автомобилю в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС. Это третья гибель сотрудника станции за последние две недели.