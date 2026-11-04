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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Происшествия

Сотрудница ЗАЭС и мирный житель погибли после атаки БПЛА

Два человека, в том числе сотрудница Запорожской АЭС, погибли от удара беспилотника вооруженных сил Украины по гражданскому автомобилю в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС. Это третья гибель сотрудника станции за последние две недели.
«В результате атаки беспилотника по гражданскому автомобилю погибли два человека. Одна из погибших — сотрудница, работающая на станции... Атаки на гражданские автомобили, убийства мирных жителей — это целенаправленный терроризм. Коллектив Запорожской АЭС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким обоих погибших»,— заявили на Запорожской АЭС.
Александр Дремлюгин, Симферополь