«Мы это уже проходили»

Журналист Виктория сетует, что отсутствие света, связи и интернета не позволяет нормально работать. «В кофейне у моего дома есть генератор, вчера утром я пошла работать туда, но через два часа у них закончился бензин, а он, напомню, стоит 100 руб. за литр. Связи при этом все равно нигде нет, значит, нет никакой возможности позвонить. В итоге я начала ездить по городу в поисках сети. Обычно в центре города есть свет, но вчера его не было и там. Нашла кофейню, где электричество подавалось не от генератора, но вся кофейня была забита людьми с ноутбуками, потому что всем нужно работать. В итоге каталась я так до самого вечера и не работала. В 21:00 дали свет, он был всю ночь (зачем, спрашивается, мне свет ночью). Утром все повторяется снова: просыпаешься, на телефоне нет сети, и света тоже нет. Опять ездила по городу в поисках света и связи — снова не работала. Наверное, уволят»,— рассказывает Виктория.