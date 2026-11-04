«Мы это уже проходили»
Как жители Крыма и Севастополя живут без света, связи и воды
В Крыму очередной энергокризис. Из-за атаки вражеских беспилотников на объекты энергоинфраструктуры за пределами полуострова, во всем регионе нет света. Отключение электричества повлекло за собой перебои с водоснабжением. В городах Крыма и в Севастополе встал электротранспорт. Власти рапортуют о ходе восстановительных работ и просят население не паниковать. СМИ публикуют графики подвоза воды, расписание транспорта и адреса, где можно зарядить телефоны. «Ъ-Кубань» пообщался с простыми симферопольцами и севастопольцами о том, как они переживают не первые в истории полуострова отключения света, связи и воды.
Рано утром 4 ноября советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в соцсетях об очередном отключении света на полуострове: «Новая авария в энергосистеме за пределами Крыма. Ведутся восстановительные работы. На полуострове введены ограничения подачи электроэнергии. Просим сохранять спокойствие, доверять проверенный источникам информации».
Днем ранее глава Крыма Сергей Аксенов написал в МАХ-канале, что ограничения на подачу электроэнергии связаны с атакой врага на энергетическую инфраструктуру за пределами полуострова. По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее устранить последствия атаки и восстановить энергоснабжение.
«Хочу сказать спасибо крымчанам за то, что относятся к происходящему с пониманием, мы это видим по обращениям в соцсетях. Вопросы касаются в основном бытовых проблем и справедливого распределения ресурсов, в данном случае электроэнергии. Обеспечить такое распределение – наша приоритетная задача. Ее решение зависит, в том числе от технических возможностей. Специалисты работают в этом направлении»,— написал господин Аксенов.
Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в настоящее время электроэнергии, поступающей в город, недостаточно для ее подачи по графикам. При этом, по словам губернатора, электроснабжение социально значимых объектов обеспечено — электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты. «Понимаю, что повторяющиеся отключения становятся серьезным испытанием для каждого, особенно для семей с детьми, пожилых людей, тех, кому электричество необходимо для работы и повседневной жизни. Как только появится конкретная информация о сроках и порядке возвращения к графикам, она сразу будет доведена до вас»,— написал в соцсетях господин Развожаев.
Воду подвозят, телефоны заряжают
По состоянию на 18:00 среды, 4 ноября, в Севастополе и Симферополе не действовали графики электроснабжения. Кроме того, из-за недостаточного энергоснабжения практически во всех населенных пунктах Крыма отсутствует давление в сетях водоснабжения. В связи с этим во всех официальных каналах администрации муниципалитетов публикуются графики и места подвоза воды, а также адреса пунктов, где благодаря резервным источникам питания организована зарядка мобильных телефонов граждан.
Михаил Развожаев сообщил, что 5 и 6 ноября объявлены неучебными днями. Таким образом, к занятиям школьники Севастополя вернутся в понедельник, 9 ноября. Учреждения дополнительного образования в эти дни также работать не будут. Детские сады продолжат работу в штатном режиме. «В случае отключения электроэнергии в тех детских садах, которые пока не обеспечены резервными генераторами, будет организовано питание детей в виде сухих пайков. Прошу родителей следить за официальными сообщениями и поддерживать связь с воспитателями, классными руководителями и администрацией образовательных учреждений для уточнения деталей»,— написал губернатор Севастополя.
Сергей Аксенов также сообщил, что в связи с непростой обстановкой, принято решение продлить каникулы в крымских школах. «Предварительно, на занятия ребят будут ждать в понедельник, 9 ноября. О других или новых изменениях будет сообщено дополнительно. При этом администрации в муниципальных образованиях самостоятельно принимают решение о режиме работы детских садов — в зависимости от оперативной обстановки. Уважаемые крымчане! Прошу всех отнестись с пониманием к ситуации. Все службы на своих местах, работа по восстановлению электричества ведется без остановки. Благодарю всех за терпение и доверие! Ориентируйтесь только на официальные источники информации»,— пишет глава Крыма.
Паники не наблюдается
Жительница Симферополя Лидия рассказала «Ъ-Кубань», что, по ее оценке, с летнего периода ситуация в городе вполне нормальная. Чего не скажешь о ценах, добавляет она. «Из последних покупок: куриная грудка стоит около 750 руб. за кг. Бензин субсидированный по 100 руб. за литр. Если еще недели три назад было нереально его найти, то сейчас это выполнимо и без очереди. К сожалению, в канистры не наливают. При нынешнем выключении света заправить генератор, если он есть, проблематично»,— рассказывает девушка.
По ее словам паники в Симферополе нет. Подобная ситуация, вспоминает Лидия, уже была и в 2015 году, а летом этого года она осложнилась тем, что в жару гораздо сложнее обеспечивать сохранность продуктов.
«На улицах повсеместно у магазинов работают генераторы (большинство предприятий их закупило летом). На дорогах пробки: светофоры не работают, а бензин есть — все учатся заново смотреть, где главная, а где второстепенная дороги. Для тех, кому нужен интернет и зарядка телефона — многие магазины и кафешки предоставляют такую возможность. Список есть в соцсетях и на сайтах администраций. Состояние дежавю: мы это уже проходили, знаем, как надо»,— рассказала собеседница «Ъ-Кубань».
Журналист Виктория сетует, что отсутствие света, связи и интернета не позволяет нормально работать. «В кофейне у моего дома есть генератор, вчера утром я пошла работать туда, но через два часа у них закончился бензин, а он, напомню, стоит 100 руб. за литр. Связи при этом все равно нигде нет, значит, нет никакой возможности позвонить. В итоге я начала ездить по городу в поисках сети. Обычно в центре города есть свет, но вчера его не было и там. Нашла кофейню, где электричество подавалось не от генератора, но вся кофейня была забита людьми с ноутбуками, потому что всем нужно работать. В итоге каталась я так до самого вечера и не работала. В 21:00 дали свет, он был всю ночь (зачем, спрашивается, мне свет ночью). Утром все повторяется снова: просыпаешься, на телефоне нет сети, и света тоже нет. Опять ездила по городу в поисках света и связи — снова не работала. Наверное, уволят»,— рассказывает Виктория.
«Живем сегодняшним днем»
Ветеран военных действий Алексей воспринимает ситуацию с большим оптимизмом. «Мы сегодня были сутки без света, и что ничего, пережили: у меня фонарик есть и гитара с трансакустическим датчиком — сидел и пел в темноте. Воду у нас отключали — сколько себя помню, привыкшие. Не бывает в Крыму никаких панических настроений: люди ходят по своим делам в центре, работают, заведения запитаны от генераторов — все нормально, крымчане — народ закаленный»,— говорит собеседник «Ъ-Кубань».
Он также признает, что проблем с бензином нет, из-за этого улицы города полны автомобилей. «Народ живет своей жизнью, как-то пытается выкручиваться, относиться с юмором. Недавно, например, в моем любимом рок-баре выключили свет, так хозяйка вынесла свечи, и люди просто сидели и общались при свечах, а она разливала пиво. Очень запоминающийся вечер был: романтическая обстановка, и заведение из обычного преобразилось в особенное»,— рассказал Алексей.
Марина из Севастополя признается, что отключение электроэнергии сбивает ежедневный ритм жизни. «Сегодня на маршруты не вышли троллейбусы. Передвижение по городу — автобусами. В утренние часы в таких случаях не очень удобно, в транспорте много людей, но потом в течение дня в целом нормально. Перебои со связью мешают работать. Теперь я знаю, что если не открывать мой холодильник в течение 20 часов, то продукты в морозилке не пропадут даже без света. От привычки закупать еду на две недели вперед пришлось отказаться. Живем сегодняшним днем. Дома есть хороший накопитель для зарядки телефона и пара фонариков. Из грустного: вчера была в кино на новом фильме про Петра I, и досмотреть его до конца не удалось. Досмотрю позже, ничего не поделаешь. Стала больше общаться с близкими — это факт»,— рассказывает жительница города-героя.
Она отмечает, что пока четкого графика отключения электроэнергии нет, и все ждут, когда что-то прояснится. Те дома, которые подключены к линиям социально-значимых объектов, по словам Марины, в выигрышном положении — у них свет есть. Государственные органы, больницы и экстренные службы — также работают.
«Возле моего дома много небольших торговых точек с разными продуктами. Они работают на генераторах. В городе нет никакой паники. Севастопольцы — люди с крепким характером. Просто так нас не запугаешь. Жизнь обязательно вернется в привычное русло. Тем более, за окном прекрасная золотая осень, соленый морской воздух и любимый город»,— рассказала собеседница «Ъ-Кубань».