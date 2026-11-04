В Ульяновске семь тысяч человек участвовали в крестном ходе в честь Казанской иконы Божией Матери
4 ноября, в день празднования в честь Казанской иконы Божией Матери и народного единства, в Ульяновске состоялся многолюдный крестный ход, сообщила в среду на своем официальном сайте Симбирская епархия.
Крестный ход с Жадовской Казанской иконой Божией Матери состоялся по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина.
Жадовская Казанская икона Божией Матери — местночтимая чудотворная икона, одна из главных святынь Симбирской земли (Симбирск — дореволюционное название Ульяновска). Согласно преданию, икона была чудесным образом явлена в 1690-х годах на роднике близ села Жадовка (территория Ульяновской области). На месте обретения сначала поставили часовню, а в 1714 году здесь был основан Жадовский Богородице-Казанский мужской монастырь (Жадовская пустынь).
Как отмечает Симбирская митрополия, крестный ход 4 ноября — в день Казанской иконы Божией Матери и в День народного единства — состоялся в Ульяновске в четвертый раз. Его участники прошли от Воскресенско-Германовского храма до Спасо-Вознесенского кафедрального собора (более четырех километров). По данным правоохранительных органов, в шествии участвовали около 7 тыс. человек.
Вместе с духовенством и православными верующими в шествии приняли участие сотрудники областного правительства, городской администрации, силовых ведомств и члены общественных организаций.
Поздравляя с праздником, митрополит Лонгин напомнил собравшимся, что осеннее празднование в честь Казанской иконы было установлено в 1649 году в благодарность за избавление Москвы и всей России от иноземного нашествия в 1612 году. Губернатор региона Алексей Русских, поздравляя верующих, отметил, что «этот праздник обращает нас к судьбоносным страницам истории, когда наши предки, преодолев смуту и разногласия, объединились для спасения страны».