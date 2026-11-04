В Ульяновске семь тысяч человек участвовали в крестном ходе в честь Казанской иконы Божией Матери

Поздравляя с праздником, митрополит Лонгин напомнил собравшимся, что осеннее празднование в честь Казанской иконы было установлено в 1649 году в благодарность за избавление Москвы и всей России от иноземного нашествия в 1612 году. Губернатор региона Алексей Русских, поздравляя верующих, отметил, что «этот праздник обращает нас к судьбоносным страницам истории, когда наши предки, преодолев смуту и разногласия, объединились для спасения страны».