Премьер Польши заявил о начале операции на границе с Калининградской областью
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о начале специальной операции на границе с Калининградской областью в связи с информацией о возможных диверсиях. Он сослался также на предупреждения по линии дружественных спецслужб и заявил о вероятности военных провокаций в первой половине ноября.
Заявление премьера прозвучало накануне ключевого события в борьбе премьера с президентом Каролем Навроцким за контроль над Конституционным трибуналом — попытки утверждения бюджета этого органа. Оппоненты Туска в Польше уже обвинили его в попытке использовать образ внешнего врага для отвлечения внимания от внутриполитического кризиса.