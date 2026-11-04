Премьер Польши заявил о начале операции на границе с Калининградской областью

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о начале специальной операции на границе с Калининградской областью в связи с информацией о возможных диверсиях. Он сослался также на предупреждения по линии дружественных спецслужб и заявил о вероятности военных провокаций в первой половине ноября.