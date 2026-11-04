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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
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Премьер Польши заявил о начале операции на границе с Калининградской областью

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о начале специальной операции на границе с Калининградской областью в связи с информацией о возможных диверсиях. Он сослался также на предупреждения по линии дружественных спецслужб и заявил о вероятности военных провокаций в первой половине ноября.
Заявление премьера прозвучало накануне ключевого события в борьбе премьера с президентом Каролем Навроцким за контроль над Конституционным трибуналом — попытки утверждения бюджета этого органа. Оппоненты Туска в Польше уже обвинили его в попытке использовать образ внешнего врага для отвлечения внимания от внутриполитического кризиса.
Подробности — в материале «Казалось бы, при чем тут Россия».