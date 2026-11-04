Самарская область заняла второе место в ПФО по доступности ипотеки

Основным показателем рейтинга стало отношение ипотечного платежа семьи из двух человек к их средней зарплате за 12 месяцев — с августа 2025 года по июль 2026 года. Как отмечают аналитики, в сравнении с показателями прошлого года, платежеспособность семей по ипотечным кредитам улучшилась, соотношение платежей к средней зарплате двух работающих по России снизилось с прежних 48% до 38%.