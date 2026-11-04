В Прикамье прокуратура контролирует обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими

На 35 километре трассы Оса Кукуштан произошло лобовое столкновение автомобиля и грузовика. По предварительной информации, легковая машина выехала на встречную полосу, по которой двигался КамАЗ. В результате четыре человека погибли. Согласно данным МЧС, для ликвидации последствий аварии было привлечено 26 человек. Проверку обстоятельств ДТП проводит прокуратура Кунгура. По сообщению надзорного органа, на место происшествия выехала и.о. прокурора города Юлия Бушмакова.