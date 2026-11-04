В ЮФО самыми популярными направлениями отдыха назвали Грузию и Турцию
Жители Южного федерального округа чаще всего намерены в ближайшие 12 месяцев отправиться в Грузию и Турцию — каждую из стран назвали по 23% опрошенных, тогда как по России в целом Грузию выбрали 11%. Данные исследования сервиса путешествий «Туту» предоставляет «Ъ-Кубань».
Следом по популярности у южан идут Таиланд и Египет — по 20% ответов. В Китай собираются 19% участников опроса, во Вьетнам и Беларусь — по 13%. При этом за последние два года Турцию посетил 51% респондентов из ЮФО, что заметно превышает показатели Грузии (18% против 10% по всей выборке).
Главными критериями выбора страны для отпуска опрошенные назвали доступную цену (52%), природу и климат (46%) и безопасность в поездке (35%). У путешественников из Южного округа в пятёрку приоритетов чаще, чем в среднем по стране, попадают два условия: возможность отдыхать в стране в любое время года (27% против 19% по России) и общение на русском или английском (24% против 14%).
В опросе участвовали 1 тыс. жителей российских городов с населением свыше 100 тыс. человек в возрасте 18–55 лет, за последние два года выезжавших в страны дальнего зарубежья.