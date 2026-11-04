В ЮФО самыми популярными направлениями отдыха назвали Грузию и Турцию

Главными критериями выбора страны для отпуска опрошенные назвали доступную цену (52%), природу и климат (46%) и безопасность в поездке (35%). У путешественников из Южного округа в пятёрку приоритетов чаще, чем в среднем по стране, попадают два условия: возможность отдыхать в стране в любое время года (27% против 19% по России) и общение на русском или английском (24% против 14%).