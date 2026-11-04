В День народного единства почтили память основоположников автономии Удмуртии
4 ноября 1920 года была заложена основа современной республики
К памятникам трех основоположников удмуртской автономии — Иосифа Наговицына, Трокая Борисова и Кузебая Герда — состоялась церемония возложения цветов в День народного единства 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В мероприятии приняли участие активисты, общественники, педагоги и студенты, участники СВО, депутаты и несколько музыкальных коллективов.
Сначала посетили памятник председателю Президиума Вотоблисполкома Иосифу Наговицыну. И. о. председателя правительства республики Татьяна Чуракова обратилась к присутствующим: «Именно благодаря их (Иосиф Наговицын, Трокай Борисов и Кузебай Герд) настойчивости, их воле к победе в 1920 году мы обрели свою государственность и Вотскую автономию <...> Нам очень многое удалось провести во имя и во благо представителей всех национальностей, которые проживают на нашей территории».
Следом участники мероприятия возложили цветы к памятнику врача, ученого-филолога и этнографа Трокая Борисова. Как добавили в пресс-службе правительства Удмуртии, в середине 20-х годов прошлого века он создал первые удмуртские педагогические курсы, а также учительские семинарии.
Третьей исторической личностью, чью память почтили 4 ноября, стал поэт, прозаик, этнограф из Вавожского района Кузебай Герд. В истории удмуртского народа его нарекли «просветителем», поскольку он издал более десятка сборников стихов и поэм, переводил на удмуртский язык произведения русских писателей, а также русские народные сказки и песни.
Напомним, помимо Дня народного единства, 4 ноября в республике отмечается День государственности Удмуртии. В этот день в 1920 году была образована Вотская автономная область, которая впоследствии стала Удмуртской Республикой.