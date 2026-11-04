В День народного единства почтили память основоположников автономии Удмуртии

Сначала посетили памятник председателю Президиума Вотоблисполкома Иосифу Наговицыну. И. о. председателя правительства республики Татьяна Чуракова обратилась к присутствующим: «Именно благодаря их (Иосиф Наговицын, Трокай Борисов и Кузебай Герд) настойчивости, их воле к победе в 1920 году мы обрели свою государственность и Вотскую автономию <...> Нам очень многое удалось провести во имя и во благо представителей всех национальностей, которые проживают на нашей территории».