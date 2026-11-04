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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Лента новостей

Западные союзники Киева обсудили послевоенное устройство Украины

Представители США, ЕС, НАТО и Киева обсудили в Брюсселе послевоенное устройство Украины и гарантии ее безопасности. Их встреча стала финальным этапом подготовки к трехсторонним мирным переговорам в Абу-Даби.
Поиск общего языка осложняется углубляющимся расколом в лагере западных союзников в связи с изменением расклада сил в США после выборов в Конгресс. Поражение республиканцев на выборах придало новые силы европейской «коалиции желающих», готовой объединиться с Украиной и берущими под контроль Конгресс демократами против президента Трампа.
Подробности — в материале «В Абу-Даби через Брюссель».