Западные союзники Киева обсудили послевоенное устройство Украины

Поиск общего языка осложняется углубляющимся расколом в лагере западных союзников в связи с изменением расклада сил в США после выборов в Конгресс. Поражение республиканцев на выборах придало новые силы европейской «коалиции желающих», готовой объединиться с Украиной и берущими под контроль Конгресс демократами против президента Трампа.