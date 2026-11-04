Западные союзники Киева обсудили послевоенное устройство Украины
Представители США, ЕС, НАТО и Киева обсудили в Брюсселе послевоенное устройство Украины и гарантии ее безопасности. Их встреча стала финальным этапом подготовки к трехсторонним мирным переговорам в Абу-Даби.
Поиск общего языка осложняется углубляющимся расколом в лагере западных союзников в связи с изменением расклада сил в США после выборов в Конгресс. Поражение республиканцев на выборах придало новые силы европейской «коалиции желающих», готовой объединиться с Украиной и берущими под контроль Конгресс демократами против президента Трампа.