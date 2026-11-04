Китайских поставщиков хотят привлечь к делу о хищении при строительстве водовода
Как стало известно “Ъ”, к руководителям СКР и Генпрокуратуры обратились адвокаты гендиректора ООО ПП «Интерарм» Владимира Куранова, его заместителя Вилена Даллари, а также представителя столичной компании-подрядчика ООО НЭСТ. Последние в зависимости от роли каждого обвиняются в особо крупном мошенничестве и даче взятки (ч. 4 ст. 159 и ст. 291 УК РФ). В данный момент это уголовное дело рассматривает Ворошиловский районный суд Ростовской области. Процесс проходит в закрытом режиме.
Напомним, согласно материалам уголовного дела, в 2022 году было принято решение об организации альтернативной системы поставки воды из Ростова-на-Дону в Донецк. Ответственной за прокладку водовода Минобороны назначило Военно-строительную компанию (ВСК).
По данным Главного военного следственного управления СКР, в рамках исполнения госконтракта на строительство водовода Дон—Донбасс ВСК заключила с ООО НЭСТ договор поставки водопроводных кранов на 533 млн руб. Последняя фирма привлекла субподрядчиком компанию «Интерарм», чьи руководители Владимир Куранов и Вилен Даллари, по версии следствия, искусственно завысили стоимость работ и сэкономили на качестве металла, поставив продукцию, не соответствовавшую техническим условиям. После монтажа в водоводе появились прорывы и протечки. Ущерб был оценен в полную стоимость контракта.
В своем обращении к председателю СКР и генпрокурору адвокат господина Даллари Олег Клименко просит дать юридическую оценку действиям сотрудников заводов-изготовителей из КНР по факту выявленного следствием несоответствия качества продукции указанному в сопроводительных документах.