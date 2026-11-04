Китайских поставщиков хотят привлечь к делу о хищении при строительстве водовода

По данным Главного военного следственного управления СКР, в рамках исполнения госконтракта на строительство водовода Дон—Донбасс ВСК заключила с ООО НЭСТ договор поставки водопроводных кранов на 533 млн руб. Последняя фирма привлекла субподрядчиком компанию «Интерарм», чьи руководители Владимир Куранов и Вилен Даллари, по версии следствия, искусственно завысили стоимость работ и сэкономили на качестве металла, поставив продукцию, не соответствовавшую техническим условиям. После монтажа в водоводе появились прорывы и протечки. Ущерб был оценен в полную стоимость контракта.