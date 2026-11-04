Ульяновская спортсменка завоевала две медали на чемпионате мира по пара-армрестлингу
Воспитанница ульяновской спортивно-адаптивной школы Екатерина Савелова завоевала две медали на чемпионате мира по пара-армрестлингу. Об этом в среду сообщил минспорт Ульяновской области.
28-й чемпионат мира по пара-армрестлингу прошел в Нью-Дели (Индия) с 28 октября по 3 ноября. В турнире приняли участие около двух тысяч спортсменов из 65 стран.
Ульяновская спортсменка Екатерина Савелова представляла Россию в составе сборной страны.
В дисциплине «борьба на левую руку» Екатерина завоевала бронзовую медаль в категории Standing Junior Girls +50 кг.
В борьбе на правую руку спортсменка заняла 2-е место и завоевала серебряную медаль чемпионата мира.