Александр Гусев и Евгений Ревенко обсудили капремонт школ региона в рамках народной программы «Единой России»

Речь также шла о реализации народной программы партии «Единая Россия» и выполнении задач, поставленных перед депутатами Президентом. Евгений Ревенко отметил, что на следующий год в Воронежской области в рамках программы планируется начать капитальный ремонт 13-ти объектов среднего образования. В этом году на капремонт было выделено около полумиллиарда рублей, а в следующем на мероприятия народной программы будет направлен почти миллиард.