Александр Гусев и Евгений Ревенко обсудили капремонт школ региона в рамках народной программы «Единой России»
В области планируется отремонтировать 13 объектов среднего образования
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Губернатор Александр Гусев провел встречу с депутатом Государственной Думы РФ, заместителем руководителя фракции «Единой России» Евгением Ревенко.
Парламентарий рассказал главе региона о работе в новом составе Государственной Думы, о формировании федерального бюджета на следующий год и трехлетнюю перспективу.
«Средства, которые необходимы на выполнение социальных обязательств, обеспечение обороноспособности и безопасности страны, выполнение задач, поставленных Президентом, в бюджете предусмотрены. Работаем над тем, чтобы интересы Воронежской области при формировании бюджета были учтены», — сказал Евгений Ревенко.
Речь также шла о реализации народной программы партии «Единая Россия» и выполнении задач, поставленных перед депутатами Президентом. Евгений Ревенко отметил, что на следующий год в Воронежской области в рамках программы планируется начать капитальный ремонт 13-ти объектов среднего образования. В этом году на капремонт было выделено около полумиллиарда рублей, а в следующем на мероприятия народной программы будет направлен почти миллиард.
Александр Гусев и Евгений Ревенко обратили внимание на значительное обновление состава Государственной Думы. Так, во фракции «Единой России» сейчас 42 участника специальной военной операции, 27 Героев России и Советского Союза и два Героя Труда.
«Конечно, сейчас важна работа опытных депутатов, в том числе от Воронежской области, которые являются наставниками вновь избранных депутатов. Перед нами стоит задача адаптировать участников специальной военной операции к парламентской работе, чтобы коллеги приобрели навыки публичной политики», — поделился парламентарий с Губернатором.