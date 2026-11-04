Экс-президента АФК «Система» Новицкого обвинили в организации преступного сообщества

МВД утяжелило обвинение пятерым фигурантам уголовного дела о хищении 8,8 млрд руб. у шести негосударственных пенсионных фондов. Теперь подследственным, среди которых экс-президент АФК «Система» Евгений Новицкий и совладельцы инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев и Константин Бейрит, помимо мошенничества вменили организацию преступного сообщества.