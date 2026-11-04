Экс-президента АФК «Система» Новицкого обвинили в организации преступного сообщества
МВД утяжелило обвинение пятерым фигурантам уголовного дела о хищении 8,8 млрд руб. у шести негосударственных пенсионных фондов. Теперь подследственным, среди которых экс-президент АФК «Система» Евгений Новицкий и совладельцы инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев и Константин Бейрит, помимо мошенничества вменили организацию преступного сообщества.
По информации «Ъ», начались повторные допросы фигурантов. Никто из них категорически не признает вину. Адвокаты фигурантов отказались от комментариев, сославшись на волю доверителей.