Жители юга России планируют провести отпуска в Грузии и Турции
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах путешественники чаще всего хотят поехать в Грузию и Турцию. Каждую из этих стран точно планируют посетить в ближайшие 12 месяцев по 23% опрошенных. В целом по России Грузию выбрали 11% участников. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили эксперты сервиса путешествий «Туту».
Следом по популярности у южан идут Таиланд и Египет. Каждое из этих направлений назвали по 20% опрошенных. В Китай собираются 19% участников, а Вьетнам и Беларусь выбрали по 13%.
Среди стран, которые опрошенные посетили за последние два года, Турция заметно опережает Грузию. В Турции побывал 51% респондентов, а в Грузии — 18% против 10% по всей выборке.
Среди всех участников исследования главными критериями выбора страны стали доступная цена (52%), природа и климат (46%) и безопасность в поездке (35%).
При выборе страны для отпуска путешественники из ЮФО и СКФО чаще других участников исследования отмечали два условия. Возможность отдыхать в стране в любое время года включили в пятерку главных критериев 27% опрошенных из двух округов против 19% по всей выборке. Возможность общаться на русском или английском важна для 24% опрошенных на юге, в то время как по России в целом этот показатель составляет 14%.
В опросе участвовала 1 тыс. жителей российских городов с населением от 100 тыс. человек в возрасте 18–55 лет, которые за последние два года ездили в страны дальнего зарубежья.