Жители юга России планируют провести отпуска в Грузии и Турции

При выборе страны для отпуска путешественники из ЮФО и СКФО чаще других участников исследования отмечали два условия. Возможность отдыхать в стране в любое время года включили в пятерку главных критериев 27% опрошенных из двух округов против 19% по всей выборке. Возможность общаться на русском или английском важна для 24% опрошенных на юге, в то время как по России в целом этот показатель составляет 14%.