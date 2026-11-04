Завершение строительства трамвайной линии в Шушарах отложили до сентября 2027 года

Трамвайная линия «Славянка» — концессионный проект по созданию новой инфраструктуры общественного транспорта. Соглашение между правительством Петербурга и компанией «Балтнедвижсервис», входящей в группу АБЗ-1, заключили в 2019 году сроком на 30 лет. В проекте также участвуют Газпромбанк и ДОМ.РФ.