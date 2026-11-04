Завершение строительства трамвайной линии в Шушарах отложили до сентября 2027 года
Завершение строительства трамвайной линии в Шушарах вдоль Новгородского проспекта перенесли на сентябрь 2027 года. При этом запуск второго этапа маршрута «Славянка» от станции метро «Купчино» до Славянки и обратно по-прежнему запланирован на декабрь 2026-го. Об этом 4 ноября сообщили в пресс-службе концессионера «Балтинжсервис», пишет «Фонтанка».
В компании уточнили, что перенос сроков работ на Новгородском проспекте не повлияет на запуск полноценного движения трамваев между метро и Славянкой. Изменение графика связано с необходимостью синхронизировать строительство линии с реконструкцией улично-дорожной сети Шушар, которую проводят по государственному контракту.
Первый этап проекта — участок от «Купчино» до Центральной усадьбы Шушар вдоль Старорусского проспекта — ввели в эксплуатацию в декабре 2025 года. После его запуска общий пассажиропоток на маршруте превысил 1,7 млн человек.
Трамвайная линия «Славянка» — концессионный проект по созданию новой инфраструктуры общественного транспорта. Соглашение между правительством Петербурга и компанией «Балтнедвижсервис», входящей в группу АБЗ-1, заключили в 2019 году сроком на 30 лет. В проекте также участвуют Газпромбанк и ДОМ.РФ.