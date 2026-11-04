В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
В Татарстане в 12:28 отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.
Ограничения ввели в 07:44. Также в республике с 08:01 до 09:35 действовала угроза атаки БПЛА на Альметьевск, Заинск, Бугульму, Набережные Челны и Нижнекамск.
В это время в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.