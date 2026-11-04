Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане в 12:28 отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

Егор Снетков / Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.
Ограничения ввели в 07:44. Также в республике с 08:01 до 09:35 действовала угроза атаки БПЛА на Альметьевск, Заинск, Бугульму, Набережные Челны и Нижнекамск.
В это время в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.
Анна Кайдалова