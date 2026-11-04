Сафари за $100 тысяч: появились подробности путешествий экс-главы Ростова Алексея Логвиненко
На фоне разбирательства в Советском районном суде Ростова-на-Дону по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества у экс-главы администрации города Алексея Логвиненко стали известны новые подробности о его образе жизни. Как сообщает 1RnD со ссылкой на собственный источник, бывший чиновник увлекался дорогостоящей охотой в Африке, путешествовал на частных самолетах и пользовался автомобилями премиум-класса. В сети опубликованы фотографии, на которых человек, похожий на господина Логвиненко, позирует с трофеями: среди добычи называют львов, зебр, буйволов, крокодилов и антилоп, часть которых, по утверждениям, относится к редким видам.
Сведения об охоте, зарубежной недвижимости и предполагаемых финансовых схемах пока не являются установленными судом фактами. Требования иска Генпрокуратуры еще предстоит рассмотреть.
По данным, появившимся в СМИ, охота обходилась бывшему градоначальнику в значительные суммы: лицензия на отстрел одного льва могла стоить до $100 тыс. Перемещение между африканскими странами осуществлялось частной авиацией. В перечне атрибутов роскошной жизни называются поездки на синем Ferrari, недвижимость в ОАЭ и Омане, личный водитель, дворецкий, домработницы и садовники. Заметным был и гардероб: при обысках у господина Логвиненко якобы обнаружили коллекцию швейцарских часов стоимостью в несколько десятков миллионов рублей, итальянские деловые костюмы ценой от 500 тыс. руб., а спортивный костюм, в котором он встретил день задержания осенью 2025 года, оценивается примерно в 700 тыс. руб.
Генпрокуратура добивается обращения в доход государства имущества Алексея Логвиненко и его родственников общей стоимостью около 1,6 млрд руб. В материалах дела фигурируют обстоятельства заключения контрактов на охрану зданий городской администрации с ЧОП «Генерал»: по данным источника, речь может идти о схеме получения денег через посредников и контрактах с завышенной стоимостью, а возможный ущерб городскому бюджету превышает 47 млн руб.