Сафари за $100 тысяч: появились подробности путешествий экс-главы Ростова Алексея Логвиненко

По данным, появившимся в СМИ, охота обходилась бывшему градоначальнику в значительные суммы: лицензия на отстрел одного льва могла стоить до $100 тыс. Перемещение между африканскими странами осуществлялось частной авиацией. В перечне атрибутов роскошной жизни называются поездки на синем Ferrari, недвижимость в ОАЭ и Омане, личный водитель, дворецкий, домработницы и садовники. Заметным был и гардероб: при обысках у господина Логвиненко якобы обнаружили коллекцию швейцарских часов стоимостью в несколько десятков миллионов рублей, итальянские деловые костюмы ценой от 500 тыс. руб., а спортивный костюм, в котором он встретил день задержания осенью 2025 года, оценивается примерно в 700 тыс. руб.