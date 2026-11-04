Жительницу Татарстана обвиняют в гибели дочери в ДТП
В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Зеленодольского района, обвиняемой в ДТП, в котором погибла ее несовершеннолетняя дочь. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР.
По версии следствия, 4 мая она в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав перевозила на автомобиле мужа и двух дочерей 2011 и 2018 годов рождения. Дети не были пристегнуты ремнями безопасности.
В какой-то момент водитель не справилась с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. Младшая девочка получила смертельные травмы и скончалась в больнице.
Ее обвиняют по пп. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения без водительских прав, повлекшее по неосторожности смерть человека).