ПНППК за девять месяцев незначительно снизила чистую прибыль и увеличила выручку

По информации в отчете, за 9 месяцев 2026 года сумма долгосрочных заемных обязательств общества по сравнению с началом года уменьшилась на 24,4 млн руб. и составила 1,88 млрд руб. за счет уменьшения суммы задолженности по кредитам банков. Задолженность перед банками в сентябре 2026 года составила 1,65 млрд руб. Краткосрочные заемные обязательства по сравнению с началом года увеличились на 599 млн руб. и составили 1,64 млрд руб. за счет увеличения задолженности по кредитам банков на 624,8 млн руб. и уменьшения процентов к уплате по всем кредитам банков на 25,7 млн руб.