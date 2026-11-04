ПНППК за девять месяцев незначительно снизила чистую прибыль и увеличила выручку
Пермское ПАО «ПНППК» раскрыло финансовые показатели за 9 месяцев 2026 года. Согласно бухгалтерской отчетности, выручка компании составила 14,9 млрд руб., это 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль при этом уменьшилась на 6,47% с 1,54 млрд руб. до 1,44 млрд руб. Кроме того, компания сократила свои долгосрочные обязательства с 4,26 млрд руб. до 4,1 млрд руб., при этом увеличила краткосрочные с 16,76 млрд руб. до 19,3 млрд руб.
По информации в отчете, за 9 месяцев 2026 года сумма долгосрочных заемных обязательств общества по сравнению с началом года уменьшилась на 24,4 млн руб. и составила 1,88 млрд руб. за счет уменьшения суммы задолженности по кредитам банков. Задолженность перед банками в сентябре 2026 года составила 1,65 млрд руб. Краткосрочные заемные обязательства по сравнению с началом года увеличились на 599 млн руб. и составили 1,64 млрд руб. за счет увеличения задолженности по кредитам банков на 624,8 млн руб. и уменьшения процентов к уплате по всем кредитам банков на 25,7 млн руб.
ПАО «ПНППК» занимается разработкой и производством датчиков и систем для навигации, стабилизации и ориентации подвижных объектов. По итогам прошлого года компания отчиталась о выручке свыше 18,95 млрд руб., чистая прибыль составила более 1,77 млрд руб.