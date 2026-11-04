В Оренбургской области у наркоплантатора изъяли почти целый килограмм марихуаны

По сообщению ведомства, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Канал-Каспийский маяк» полицейские выявили плантацию по выращиванию конопли. Из надворных построек наркоагронома было изъято 64 растения конопли, специальное оборудование для культивирования (лампы, вентиляторы, лейки, семена и удобрения), а также 0,991 кг марихуаны.