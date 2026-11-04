В Оренбургской области у наркоплантатора изъяли почти целый килограмм марихуаны
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Оренбургской области отдела полиции «Орское» пресекли деятельность по распространению наркотиков, которую вел 61-летний житель Новотроицка. Об этом сообщила в среду полиция Оренбуржья.
По сообщению ведомства, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Канал-Каспийский маяк» полицейские выявили плантацию по выращиванию конопли. Из надворных построек наркоагронома было изъято 64 растения конопли, специальное оборудование для культивирования (лампы, вентиляторы, лейки, семена и удобрения), а также 0,991 кг марихуаны.
Мужчина пояснил правоохранителям, что занимался культивированием растений в целях сбыта наркозависимым лицам, а также для личного потребления.
По фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства (ч. 1 ст. 231 УК РФ, до двух лет лишения свободы) возбуждены уголовные дела.