В Краснодаре топливо отпускают около 100 АЗС

В Краснодаре утром 4 ноября работали 99 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 был в наличии на 94 АЗС, АИ-95 — на 90, дизельное топливо — на 94, АИ-100 — на 16. Об этом сообщили городские власти, уточнив, что в течение дня ситуация может меняться.