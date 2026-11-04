В Краснодаре топливо отпускают около 100 АЗС
В Краснодаре утром 4 ноября работали 99 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 был в наличии на 94 АЗС, АИ-95 — на 90, дизельное топливо — на 94, АИ-100 — на 16. Об этом сообщили городские власти, уточнив, что в течение дня ситуация может меняться.
Заправки с топливом работают на улицах Лизы Чайкиной, Уральской, Московской, Котовского, Дзержинского и других. Также АЗС работают на Ростовском, Ейском шоссе и Западном и Восточном обходах, на трассе Краснодар—Кропоткин, в районе хутора Ленина, станицы Елизаветинской, поселков Белозерного и Индустриального.
В частности, топливо отпускают на станциях сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», VP, «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «КТК», «Ирбис», PNB, «Сивнефть», «ЮНК», «Партнер», «ОПТИ», Petrol и «Юпитер К».
На некоторых АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще девять заправок временно не продают топливо, семь объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.