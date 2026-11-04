Десятки улиц в Краснодаре остались без света из-за нескольких аварий
В Краснодаре произошли аварийные отключения электроэнергии в Прикубанском и Карасунском округах. Причиной стало срабатывание защиты на линиях напряжением 6–10 кВ, сообщили в ЕДДС города.
В Прикубанском округе отключены две трансформаторные подстанции. Без электричества остались жители 4-го Отделения, улиц Аллейной, Крайней, Лунной, Озерной и Тополиной.
Позже еще 11 подстанций отключились в том же округе. Электроснабжение нарушено в Белом 2-м переулке, Гвардейском переулке, на Венской, Вишневой, Грушовой, Земляничной, Кореновской, Лесопосадочной и других улицах.
В Карасунском округе отключены 20 трансформаторных подстанций. Без электричества остались жители Аэропортовского проезда и улиц Бершанской, Благовещенской, Войсковой, Гагарина, Есенина, Производственной и Светлой.
Позже в Прикубанском округе были обесточены еще 12 подстанций. Отключения затронули Агрономическую, Агрохимическую, Аксайскую, Алуштинскую, Ангарскую, Вербную, Гомельскую, Есенина и другие улицы.
На местах работают аварийные бригады.