Абрамова поздравила жителей с Днем народного единства и государственности УР

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник совпадает с Днем государственности Удмуртии: в 1920 году было принято постановление об образовании Вотской автономной области. Уже 5 января 2021 года декретом ВЦИК был определен ее территориально-административный состав. В него вошли волости Глазовского, Сарапульского, Елабужского, Малмыжского уездов Вятской губернии, Глазов и Ижевск.