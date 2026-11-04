Абрамова поздравила жителей с Днем народного единства и государственности УР
Постановление об образовании Вотской автономной области приняли 4 ноября 1920-го
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поздравила жителей с Днем народного единства и Днем государственности республики. Поздравление она опубликовала в Max.
«Особенно радостно и символично, что два этих больших и важных для нас праздника мы отмечаем одновременно, тем самым говоря: судьбы страны и республики неразделимы»,— сказала она.
Госпожа Абрамова напомнила, что 2026-й объявлен Годом единства народов России, и для Удмуртии это особенно актуально. «Здесь всегда с чуткостью относились к родному языку и родной культуре и всегда испытывали почтение к культуре и истории народов, живущих рядом»,— добавила врио главы.
4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник совпадает с Днем государственности Удмуртии: в 1920 году было принято постановление об образовании Вотской автономной области. Уже 5 января 2021 года декретом ВЦИК был определен ее территориально-административный состав. В него вошли волости Глазовского, Сарапульского, Елабужского, Малмыжского уездов Вятской губернии, Глазов и Ижевск.