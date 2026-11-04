Средний срок товарного кредита в Башкирии составил 1,5 года

Наибольший средний срок выданных POS-кредитов в регионах был отмечен в Ставропольском крае (1,6 года), Волгоградской (1,53 года) и Оренбургской (1,51 года) областях, а также в Башкирии (1,5 года) и Тюменской области (1,5 года).