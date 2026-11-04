Средний срок товарного кредита в Башкирии составил 1,5 года
Это на 28,6% больше, чем в сентябре 2025 года
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре в Башкирии средний срок POS-кредитов (кредитов, предоставленных в торговых точках) составил 1,5 года, что на 28,6% больше, чем в сентябре 2025 года.
В целом по стране этот показатель составил 1,43 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,4%.
Наибольший средний срок выданных POS-кредитов в регионах был отмечен в Ставропольском крае (1,6 года), Волгоградской (1,53 года) и Оренбургской (1,51 года) областях, а также в Башкирии (1,5 года) и Тюменской области (1,5 года).
Наименьший показатель среднего срока POS-кредитов продемонстрировали Москва (1,28 года), Санкт-Петербург (1,33 года), а также Нижегородская (1,33 года), Ленинградская (1,33 года) и Московская (1,34 года) области.