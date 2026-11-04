Губернатор Свердловской области поздравил жителей с Днем народного единства

В обращении глава региона отметил промышленный и научный потенциал Свердловской области. По его словам, единство жителей проявляется в повседневных делах, поддержке в трудную минуту, а также в мужестве защитников. Губернатор также напомнил, что в Год единства народов России регион принимал гостей со всего мира на Международном фестивале молодежи.