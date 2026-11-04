Инструкция для взрослых детей

«Это не разговор о смерти, а разговор о том, как сохранить достоинство родителя и уменьшить хаос для всей семьи»,— говорит Игорь Новицкий. Обсуждать будущее лучше, пока человек сохраняет самостоятельность. Следует выяснить, где он хотел бы жить, кому доверяет финансовые и медицинские решения и какой формат помощи считает приемлемым.