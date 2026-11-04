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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для подачи по графикам

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о новом повреждении объектов энергетической инфраструктуры за пределами города. Из-за этого объем поступающей электроэнергии недостаточен для подачи электричества по графикам.
При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты.
Оперативный штаб продолжает работу. По словам господина Развожаева, информацию о сроках и порядке возвращения к графикам отключений власти сообщат сразу после ее появления. Губернатор призвал жителей ориентироваться на официальные источники.
Вячеслав Рыжков