В поселке Орловский снизили давление воды из-за аварии на водоводе

В поселке Орловский Ростовской области с 09:30 4 ноября снижено давление подачи холодной воды в связи с проведением аварийно-ремонтных работ по адресу: улица Северная. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.