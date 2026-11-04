В поселке Орловский снизили давление воды из-за аварии на водоводе
В поселке Орловский Ростовской области с 09:30 4 ноября снижено давление подачи холодной воды в связи с проведением аварийно-ремонтных работ по адресу: улица Северная. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Под ограничение попали практически все улицы поселка — около полусотни адресов. В списке затронутых — улицы Северная, Пролетарская, Шолохова, Комсомольская, Ковыльная, Полевая, Центральная, Новая, Мира, Пушкина, Осенняя, Береговая, Космонавтов, Максима Горького, Пионерская, Московская, Коммунальная, Ленина и Красноармейская.
С неудобствами столкнулись и жители улиц: Южная, Красных Партизан, Лесная, Автомобильная, Рябиновая, Строителей, Листопадная, Розовая, Степная, Целинная и Каштановая, а также переулки Первой Конной Армии, Кировский, Машиностроителей, Солнечный, Привольный, Звездный, Луговой, Терешковой, Заикиной, Школьный, Трудовой, Кирпичный, Родниковый, Дубравный, Ремонтный, Березовый, Сосновый, Вербный и Кленовый.
Ориентировочное время окончания работ — 18:00. Пока для жителей организовали подвоз воды.