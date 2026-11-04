В ДТП с шестью автомобилями на трассе «Нарва» погиб человек
Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения двух грузовиков и четырех легковушек на трассе А-180 «Нарва» в Ломоносовском районе Ленинградской области. Авария произошла утром 4 ноября в Кипенском поселении, движение на участке дороги полностью перекрыли.
По предварительным данным, около 7:30 на 57-м километре трассы столкнулись грузовик Volvo и следовавший в том же направлении Opel Corsa. По касательной в ДТП попали еще три легковых автомобиля и один грузовик.
Водитель Opel Corsa скончался на месте. Его пассажира доставили в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники 134-й пожарной части Гатчинского отряда Леноблпожспаса. Обстоятельства аварии уточняются.