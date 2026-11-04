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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Северо-Запад

В ДТП с шестью автомобилями на трассе «Нарва» погиб человек

Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения двух грузовиков и четырех легковушек на трассе А-180 «Нарва» в Ломоносовском районе Ленинградской области. Авария произошла утром 4 ноября в Кипенском поселении, движение на участке дороги полностью перекрыли.
Авария с участием шести автомобилей перекрыла движение на трассе «Нарва» в Ленобласти

Авария с участием шести автомобилей перекрыла движение на трассе «Нарва» в Ленобласти

Леноблпожспас

По предварительным данным, около 7:30 на 57-м километре трассы столкнулись грузовик Volvo и следовавший в том же направлении Opel Corsa. По касательной в ДТП попали еще три легковых автомобиля и один грузовик.
Водитель Opel Corsa скончался на месте. Его пассажира доставили в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники 134-й пожарной части Гатчинского отряда Леноблпожспаса. Обстоятельства аварии уточняются.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор