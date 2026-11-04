Над Крымом, Кубанью и другими регионами за ночь сбили более 700 БПЛА
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 709 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и другими областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, республиками Крым и Адыгея, над Азовским и Черным морями.
Как сообщалось, в результате атаки БПЛА произошел пожар на территории логистического центра OZON в Адыгейске. Персонал комплекса эвакуировали, на данный момент сведений о пострадавших или погибших не поступало. Пожарные занимаются тушением возникшего возгорания.