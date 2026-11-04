Руководитель следствия МВД в Прикамье стала генерал-майором

Заместителю начальника ГУ МВД по Пермскому краю, начальнику главного следственного управления главка Оксане Юдиной присвоено звание генерал-майора юстиции. Как сообщает МВД РФ, соответствующий указ был подписан 3 ноября текущего года. До назначения в Пермский край госпожа Юдина возглавляла следственное управление УМВД по Брянской области. Оксана Юдина служит в органах МВД с 2007 года.