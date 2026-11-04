Над Ростовской областью и другими регионами РФ за ночь сбили 709 дронов
За ночь над Ростовской областью и другими регионами РФ уничтожили 709 украинских беспилотников. Об этом сообщили в минобороны.
О работе дежурных сил ПВО отчитались в: Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской областях, Краснодарском крае, Московском регионе, республиках Крым и Адыгея. Дроны сбили и над акваториями Азовского и Черного морей.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», беспилотники перехватили в городе Каменске-Шахтинском и четырех районах области: Чертковском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Каменском.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.