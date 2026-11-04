«Парма» разгромила «Самару» в домашнем матче
«Бетсити Парма» в игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027 принимала в Перми БК «Самара». Хозяева паркета убедительно обыграли соперника со счетом 109:68 (23:13, 29:19, 25:21, 29:15).
Самым эффективным в составе «Пармы» стал защитник Джеремайя Мартин, на счету которого 20 очков, четыре подбора и три передачи при коэффициенте эффективности «+22».
Следующий поединок подопечные Евгения Пашутина проведут на выезде в Краснодаре, а 11 ноября вновь дома сыграют с БК «УНИКС».