В Ростове-на-Дону число ДТП с участием детей за год снизилось на 11%
За десять месяцев 2026 года период на дорогах Ростова-на-Дону зарегистрировали 109 ДТП с участием детей. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
Несмотря на положительную динамику, итоги по-прежнему вызывают обеспокоенность: один ребёнок погиб, 118 получили травмы. Среди пострадавших: 53 ребенка — пешеходы, 34 — пассажиры транспортных средств, 25 — водители.
Отдельным фактором риска остается управление несовершеннолетними мототехникой — мотоциклами, питбайками и иными подобными средствами: случаи фиксируются на дорогах города и после завершения летнего сезона.